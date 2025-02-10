Московский зоопарк проведет квесты и мастер-классы в честь дня рождения

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В Московском зоопарке в период с 12 по 16 февраля пройдут мероприятия, приуроченные ко дню рождения зоосада, сообщила пресс-служба организации.

В среду, 12 февраля, Московский зоопарк отметит свой 161-й день рождения. В связи с этим сотрудники зоосада организуют тематические экскурсии, мастер-классы, лекции, показы фильмов, интерактивные занятия и квесты. Вместе с тем младшие посетители смогут принять участие в викторинах, эстафетах и веселых играх.

Кроме того, детям представится возможность создать поделки из экоматериалов. В ходе экскурсий гостям удастся познакомиться с животными из разных уголков земного шара, а на лекциях им расскажут об истории зоопарка и его важных задачах. Посетители также смогут поприсутствовать на показательных кормлениях животных.

"Символа зоопарка – манула Тимошу – поздравят в день рождения зоопарка 12 февраля в 16:00. В другие дни на показательных кормлениях подарки получат росомаха (13 февраля), амурский тигр (14 февраля), большие панды (15 февраля), белый медведь (16 февраля)", – подчеркнули представители зоопарка.

Ежедневно с 12 по 15 февраля будет организован квест "По тропинкам зоопарка", участники которого в сопровождении опытных гидов пройдут по маршрутам зоопарка. Им представится возможность увидеть уникальных представителей коллекции зоосада. По пути они будут отгадывать загадки и выполнять различные задания.

В Московском зоопарке живут свыше 10 тысяч животных. В 2024 году на свет там появились более 1,5 тысячи детенышей, еще 300 животных переехали из 20 российских регионов и десятка других стран. Кроме того, впервые за 10 лет в столичном зоосаде поселился гигантский осьминог.

