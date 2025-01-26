Собянин: Московский зоопарк развивает научную деятельность и международное сотрудничество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский зоопарк развивает научную деятельность и международное сотрудничество. Специалисты, которые работают там, изучают и спасают редкие виды животных, а также занимаются воспроизводством и участвуют в экспедициях, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в 2024 году сотрудники столичного зоосада наблюдали за манулами и снежными барсами на Алтае, а также привезли с Курильских островов птенцов рыбного филина, чтобы создать искусственную популяцию. Кроме того, специалисты исследовали рацион малочисленных приматов потто и вели мониторинг состояния здоровья сайгаков в Калмыкии, напомнил мэр.

При этом более 10 раз сотрудники зоопарка выезжали для совместной работы с коллегами, в том числе за границей. Так, два раза за год они побывали в Пхеньяне, отвозя туда животных, подаренных Владимиром Путиным.

"Очень активно развивают сотрудничество с Китаем. В Московском зоопарке, например, живут панды. Наши зоологи сумели создать для них исключительные условия, и в результате на свет появилась малышка – панда Катюша", – обратил внимание градоначальник.

Кроме того, в Московском зоопарке поселились два самца и две самки лесных хорьков. Животные хорошо ладят друг с другом, вместе спят. Иногда у них случаются конфликты из-за еды, однако они быстро разрешаются.