Четверо лесных хорьков поселились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Два самца и две самки лесных хорьков начали жить в Московском зоопарке. Эти животные не появлялись в экспозиции зоосада на протяжении нескольких лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Хорьки являются представителями семейства куньих и распространены во всей лесной зоне Евразийского континента, рассказали в пресс-службе зоопарка. Эти животные нуждаются в достаточно длительном сне, который занимает 16–20 часов в сутки. Однако во время бодрствования они ведут себя довольно активно.

"Животные хорошо ладят друг с другом, вместе спят. Иногда у них случаются конфликты из-за еды, однако они быстро разрешаются. В зоопарке хорьков кормят мышами, перепелами, а также кусочками курицы, говядины, яйцами и творогом", – отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Хорьки близоруки, но могут различать цвета, отметили в зоосаде. Значительно лучше зрения у этих животных развит слух и обоняние. При этом длина прыжка лесных хорьков может достигать 40–65 сантиметров, что превышает длину их тела вместе с хвостом.

Между тем участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя для детеныша бурой гиены, который родился в Московском зоопарке. Его назовут Акелой. На втором по популярности месте оказалась кличка Вжик (28%), а тройку лидеров замыкает Олаф, за которого проголосовали 21% респондентов.