Более 2 тыс нераспроданных елок подарили животным в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Свыше двух тысяч елок привезли в Московский зоопарк в период с 3 по 15 января. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

Ели, сосны и пихты стали подарком животным от полутора десятков компаний в рамках традиционной новогодней акции.

Слонам предоставили примерно 400 елок, а 150 сосен – крупным кошкам, в том числе пуме Габриэлю, дальневосточному леопарду Мизеру и семье восточносибирских рысей. Еще около 100 сосен были направлены в экспозицию "Турья горка", где проживают голубые бараны, дагестанские туры и винторогие козлы.

Некоторые животные используют деревья как когтеточки, а панды и человекообразные приматы любят играть с пушистыми ветками.

Акция, в рамках которой в Московский зоопарк поставляются елки, проходит ежегодно с 2012 года. Деревья, нераспроданные после Нового года, принимаются только от юридических лиц. Елки, которые люди украшали дома, могут быть опасны для животных, так как на их ветках иногда остаются фрагменты украшений, мишуры, гирлянд или искусственного снега.

В Москве открыты около 165 пунктов приема по сбору ели, куда горожане могут сдать новогодние деревья в рамках акции "Елочный круговорот" с 2 января по 3 марта. Деревья можно принести в любое время и в любой пункт.

В прошлом году москвичи сдали на переработку примерно 38 тысяч елей, сосен и пихт. По словам Сергея Собянина, за десять лет существования акции эта цифра выросла до 220 тысяч деревьев.

Переработанные в щепу хвойные возвращаются обратно в природу. Специалисты используют получившуюся массу в качестве удобрения для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек в природных парках и как подстилки для животных в вольерных комплексах.

