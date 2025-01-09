Химик Дорохов посоветовал сдавать новогодние елки в специальные пункты приема

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Новогоднюю елку лучше не выбрасывать на обычную свалку, посоветовал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в разговоре с RT.

Подобный способ утилизации елки является не самым экологичным. Эксперт напомнил, что в естественных условиях дерево разлагается на протяжении десятилетий, а углекислый газ, который выделяется во время этого процесса, усваивается другими организмами. На свалке, по его мнению, разложение замедляется, из-за чего накапливается метан и углекислый газ, а в атмосферу выбрасываются парниковые газы.

В связи с этим Дорохов порекомендовал сдавать елки в специальные пункты приема, где их перерабатывают в щепу для удобрения почвы или используют в качестве подстилки для животных в зоопарках. Кроме того, дерево можно отдать в приют для животных или на ферму. Дачники, по словам эксперта, могут воспользоваться елкой для растопки.

В прошлом году москвичи направили на переработку и утилизацию более 34 тысяч новогодних деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", которая проводится с 2016 года. В результате было получено около 408 кубических метров щепы.

Жители столицы смогли не только позаботиться об экологии, сдав деревья на переработку в рамках акции, но и получили баллы, которые обменяли на билеты в театр, сувениры и многое другое. В прошлом году более 11 тысяч москвичей получили свыше 20 миллионов баллов за участие в акции.

