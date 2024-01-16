Производителей искусственных елок в России обяжут отвечать за их переработку

Фото: 123RF/dmitriisimakov

Искусственные ели вошли в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП), и с 2025 года компании должны будут отчитываться за переработку произведенных ими елей либо платить экосбор. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным Российского экологического оператора (РЭО), ели относятся к группе "Изделия пластмассовые прочие", по которым норматив утилизации составит 0%. Затем он будет повышаться на 10% каждый год и к 2034-му достигнет 100%.

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что ставка экологического сбора на искусственные ели составляет 3 844 рубля за тонну. Таким образом, в 2024 году реформа не повлияет на цены на искусственные ели, а в 2025 году рост цен не превысит 0,06%. По его словам, такой рост будет практически незаметен для потребителей.

Ожидается, что новая мера позволит снизить захоронение благодаря улучшению отбора вторсырья и развитию переработки. В РЭО призвали отдавать на переработку живые ели. Уточняется, что в этом году оператор собрал пункты сбора живых новогодних деревьев на единой карте в приложении "Уберу".

Кроме того, включение елок в перечень РОП станет стимулом для поиска альтернативы ПВХ-елкам, поскольку экосбор будет ниже, если елка произведена из материала, который легко переработать. Переработка ПВХ затруднена, так как нужна большая партия определенного вида отхода, поэтому зачастую предметы из ПВХ идут на полигон.

2 января в российской столице заработали 600 пунктов приема новогодних деревьев. В рамках акции "Елочный круговорот" жители Москвы могут сдать на переработку ели, сосны и пихты. Пункты приема деревьев будут работать до 25 февраля.



Пункты приема новогодних деревьев будут работать в столице до конца февраля