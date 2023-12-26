Юрист предупредил россиян о рисках получить штрафы за перевозку елки

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Ель необходимо перевозить в соответствии с правилами дорожного движения. Об этом Москве 24 рассказал почетный адвокат России, юрист Никита Филиппов.

Новогоднее дерево не должно ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства. Также закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки. Кроме того, перевозимая елка не должна препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой, создавать шум, пылить, загрязнять дорогу и окружающую среду.

"Согласно ПДД, если груз выступает за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, он должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди – фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади – фонарем или световозвращателем красного цвета", – пояснил эксперт.





Никита Филиппов почетный адвокат России, юрист Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение. В противном случае он рискует получить штраф в размере 500 рублей.

Вместе с тем человека могут штрафовать и если выяснится, что он не купил, а сам незаконно срубил ель.

"Чтобы избежать неприятных инцидентов при перевозке елки, желательно иметь на руках все документы на ее приобретение, в том числе квитанцию об оплате. Это позволит предотвратить недоразумения с правоохранительными органами, если вас остановят сотрудники ГИБДД для проверки", – говорит Филиппов.





Никита Филиппов почетный адвокат России, юрист Если выяснится, что человек не купил елку, а сам срубил ее без разрешения, его могут привлечь к административной ответственности, оштрафовать на сумму до 5 тысяч рублей и потребовать возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Кроме того, конфисковать инструмент, которым было спилено дерево.

Также может наступить уголовная ответственность по статьям "Кража" и "Незаконная рубка лесных насаждений". "Вопрос административная это ответственность или уголовная зависит от суммы ущерба (количества елок) и наличия или отсутствия квалифицирующих признаков (например, если преступление было совершено группой лиц или с использованием должностного положения)", – заключил юрист.

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