Врач предупредила о риске возникновения аллергии на новогоднюю ель

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У некоторых людей может возникнуть аллергия на новогоднюю ель, предупредила врач-аллерголог Елена Гучапшева. Об этом сообщает News.ru.

"Есть категория людей для которых Новый год может омрачить аллергия там, где не ждешь – на пыльцу хвойных деревьев, а также на смолу, древесину и древесный сок", – объяснила она.

Специалист отметила, что аллергиков могут беспокоить насморк, зуд в глазах, кашель, першение в горле, а также высыпания на коже. При этом Гучапшева уточнила, что простуду при таких симптомах можно исключить, если нет температуры.

Ранее эксперт по строительным материалам Федор Васильев посоветовал покупателям при выборе елочных игрушек обратить внимание на их качество и запах.

Он рекомендовал не покупать игрушки из стекла, если в доме есть дети или домашние животные. Вместо этого лучше выбрать изделия из пластика, чтобы не допустить возможных травм, добавил он.



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