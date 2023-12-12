Эксперт рассказал, как правильно выбрать елочные игрушки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Покупателям при выборе елочных игрушек следует обратить внимание на их качество и запах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта по строительным материалам Федора Васильева.

Он рекомендовал не покупать игрушки из стекла, если в доме есть дети или домашние животные. Вместо этого эксперт посоветовал выбрать изделия из пластика, чтобы не допустить возможных травм.

При покупке новогодних украшений стоит обратить внимание на их внешний вид. Например, мишура не должна рваться или рассыпаться в руках, а краска и блестки не должны отходить от шариков. Резкий запах пластика от изделий говорит о некачественном товаре, который может вызвать аллергию, отметил Васильев.

"Лампочки и гирлянды всегда должны иметь сертификат безопасности. Если упаковка не внушает доверия, а внутри нет никаких бумажек, достаньте изделие из коробки и убедитесь в том, что лампочки не выпадают из гнезд, а вилка надежно соединена со шнуром", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что гирлянду нужно подключить к розетке для проверки работы устройства. Если после минуты использования есть запах гари или лампочки сильно перегреваются, то нужно отказаться от покупки.

Ранее сообщалось, что 29% опрошенных россиян планируют потратить больше 50 тысяч рублей на новогодние подарки. Граждане стали чаще планировать дарить гаджеты, косметику и одежду. А самыми популярными подарками стали елочные игрушки, алкоголь, статуэтки новогодних персонажей и предметы декора.

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