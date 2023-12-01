В столичной усадьбе Деда Мороза рассказали о самых необычных желаниях россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Золотую рыбку, квартиру и даже подводную лодку успели попросить россияне у Деда Мороза за первые 10 дней работы новогодней почты в столице. Об этом Москве 24 рассказали в усадьбе зимнего волшебника в парке Кузьминки.

Всего за это время получено уже более 15 тысяч писем из разных регионов России.



пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза Помимо традиционных просьб о гаджетах, дети просят у зимнего волшебника мягкие игрушки, конструктор, роботов, а взрослые – квартиры, машины и встретить свою любовь.

Одним из самых необычных стало желание шестилетнего мальчика, загадавшего сказочную золотую рыбку. Еще один юный москвич решил постараться ради близких: для себя пожелал немного, но приложил целый список подарков для сестры, брата, бабушки и родителей.

Кроме того, в списке нестандартных просьб – волшебная палочка, подводная лодка и даже башенный кран.

"Дети не только загадывают подарки, но присылают их Дедушке Морозу. Это поделки из ваты, шишек, картона и пластика. Ребята шьют из фетра конверты и украшают их разноцветными бусинами. В Московской усадьбе есть даже отдельный шкаф, где собраны всевозможные поздравления для волшебника", – поделились в пресс-службе.

Отмечается, что от взрослых тоже поступает множество писем из разных регионов: в этом году волшебнику приходят послания из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и не только.



пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза Зимний волшебник отметил, что многие взрослые люди, несмотря на жизненные сложности, сохраняют веру в чудо. Нередко мужчины, дождавшись отсутствия посторонних, просили сделать совместную фотографию с Дедом Морозом. А один житель столицы уже несколько лет пишет письма и лично приезжает в Московскую резиденцию их передать. Говорит, уже многое сбылось.

18 ноября почта Деда Мороза заработала в Москве уже шестой раз. Этой зимой в акции примут участие около 150 локаций по всему городу. Почтовые ящики разместятся в парках, торговых центрах и учреждениях культуры.