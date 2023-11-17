Почтовые ящики для отправки писем Деду Морозу откроют в Москве с 18 ноября

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

В столице стартует почтовая кампания Деда Мороза, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году она начнется в день рождения главного зимнего волшебника – 18 ноября. Этой зимой почтовая кампания пройдет уже в шестой раз. Всего в ней примет участие около 150 локаций по всей Москве. Почтовые ящики Московской усадьбы Деда Мороза разместятся в парках, торговых центрах и учреждениях культуры.

Все письма, опущенные в специальные почтовые ящики, передадут волшебнику, и он ответит каждому без исключения. Самые добрые и яркие послания примут участие в конкурсе "Лучшее письмо для Деда Мороза", а их авторов пригласят в резиденцию волшебника в Кузьминском лесопарке.

Впервые почтовые ящики Деда Мороза появятся на территории крупнейшего колеса обозрения "Солнце Москвы", в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, Московском международном доме музыки, Музее Победы, океанариуме на Дмитровском шоссе, центре содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства имени Никулина", студии программы "Спокойной ночи, малыши" и на фуд-корте "Депо. Три вокзала".

Забирать письма будут снеговики-почтовики. В их маршруты войдет и 41 парковая территория в девяти округах столицы. Найти ближайший почтовый ящик и построить к нему маршрут поможет интерактивная карта на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

В Московской усадьбе Деда Мороза 1 ноября стартовал зимний сезон. В день рождения волшебника, 18 ноября, в резиденцию смогут попасть все те, кто желает его поздравить и побывать в сказке.

В свои именины Дед Мороз будет не только принимать теплые поздравления, но и дарить подарки. Как уточнил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, в 2023 году праздновать день рождения волшебника в Москве намерены в течение четырех дней.

Усадьба волшебника находится по адресу Волгоградский проспект, владение 168д. 18 ноября мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00; 19, 25 и 26 ноября – с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Новогодний поезд запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро