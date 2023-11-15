Мероприятия в честь дня рождения Деда Мороза пройдут в Москве

Фото: пресс-служба Московской усадьбы Деда Мороза

В Московской усадьбе Деда Мороза 1 ноября стартовал зимний сезон. В день рождения волшебника, 18 ноября, в резиденцию смогут попасть все те, кто желает его поздравить и побывать в сказке, сообщили в пресс-службе усадьбы.

В свои именины Дед Мороз будет не только принимать теплые поздравления, но и дарить подарки. Как уточнил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, в 2023 году праздновать день рождения волшебника в Москве намерены в течение четырех дней.

"Так, все желающие смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу и поприветствовать зимнего волшебника. Этот праздник традиционно становится одним из самых ярких событий сезона. Всего этой зимой планируем провести в усадьбе около 20 тысяч праздничных и интерактивных программ", – заявил Фурсин.

18 ноября посетители усадьбы встретятся с героями детских сказок "Летучий корабль" и "Бременские музыканты". Проведут мероприятие сказочные персонажи Алеша, Забава, Кикимора и Леший. Гости смогут присоединиться к традиционным играм и хороводам вокруг центральной елки. Фольклорный коллектив "Тень-потетень" и дуэт балалаечников будут сопровождать мероприятие музыкой.

Подарком для Деда Мороза и его гостей станет спектакль "Веселая Снегортида". Кульминационным моментом станет световое шоу с выходом главного волшебника, который поприветствует всех пришедших в его резиденцию.

Богатой на события будет и программа 19 ноября. Для гостей выступят народный вокальный ансамбль "Поляне", дуэт "Мали" и ведущий творческий коллектив Москвы "Калипсо". Посетители смогут насладиться анимационной программой крокодила Гены и Чебурашки, театрализованным представлением "Счастье Егора" и выступлением цирковых артистов с дрессированными животными.

Частью программы станут конкурсы и викторины, среди которых "Крестики-нолики с Соловьем-разбойником", "Рыбалка с Емелей", "Пирамида подарков", "Бег на лошадках", "Зима – лето", "Лимбо" и "Зимний хоккей".

А 25 ноября праздник посетит Кощей Бессмертный. Взрослые и юные посетители усадьбы смогут принять участие в квесте, который поможет узнать, действительно ли Кощей является злым. Празднование дня рождения Деда Мороза завершится 26 ноября. В этот день гостям предложат торжественно запустить обратный отсчет до Нового года.

Усадьба волшебника находится по адресу Волгоградский проспект, владение 168д. 18 ноября мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00; 19, 25 и 26 ноября – с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Ранее поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по России. Он преодолеет более 32 тысяч километров и остановится свыше чем в 80 городах. Путешествие волшебника будет длиться 64 дня.

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