Поезда метро и наземный транспорт Москвы украсили к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в преддверии Нового года украсили 13 поездов метро и больше 300 автобусов, трамваев и электробусов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"В этом году пассажиров ждут 13 нарядных поездов метро, 50 электробусов, 31 трамвай, 250 автобусов и 500 автомобилей такси. <...> С сегодняшнего дня праздничный городской транспорт можно встретить в Москве. Запускать его на линии будем по мере готовности", – рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Он также отметил, что расходы на украшения преимущественно легли на производителей транспорта.

Как рассказали в Дептрансе, шесть украшенных поездов "Москва-2020" будут ходить по БКЛ и Кольцевой линии метро. Самый сияющий из них можно встретить на малом кольце. Еще один новогодний состав – "Еж3" – запустят на Таганско-Краснопресненской линии, и по одному поезду поедут по Сокольнической, Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской и Калининской линиям.

Что касается наземного транспорта, то украшения появились не только в автобусах и трамваях, но и на машинах такси: их украсили новогодней оклейкой. Также атмосферу праздника с помощью плакатов и наклеек постарались создать на остановках, а на дорожных табло в новогодние каникулы будут транслироваться поздравления.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что общественный транспорт в Москве будет работать всю новогоднюю ночь. Так, с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января бесплатно можно будет проехать в метро и на МЦК. Работу в праздник продолжат и наиболее востребованные маршруты автобусов и трамваев.



Собянин: проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

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