Плакаты с культовыми обложками журнала "Техника – молодежи" представят в метро Москвы

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Плакаты с культовыми обложками советского журнала "Техника – молодежи" 1950–1980-х представят на всех 24 станциях Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Музея транспорта Москвы.

На них изображены идеи транспорта будущего с современными транспортными решениями. Выставка показывает, как фантазии советских инженеров стали реальностью в современном мире.

"Журнал "Техника – Молодежи" регулярно изображал на своих обложках самые смелые мечты о перспективах развития транспорта. Так, например, полвека назад фантасты рисовали города будущего со множеством скоростных путепроводов и аэротрасс на большой высоте: чтобы сесть на нужный транспорт, пешеходы должны были подниматься по многочисленным эскалаторам в стеклянных башнях", – сказала директор музея Оксана Бондаренко.

Фото: пресс-служба Музея транспорта Москвы

Директор музея отметила, что некоторые идеи инженеров стали реальностью, если рассмотреть обустройство МЦК и МЦД, другие фантазии легли в основу четвертой серии проекта "Станция Музейная" в метрополитене.

Пассажиры столичного метро могут найти плакаты в клик-рамах и лайтбоксах на станциях и в подуличных переходах, а также на стикерах в вагонах. Для размещения плакатов выбрана именно Калужско-Рижская линия в связи с проведением выставки "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра" в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ в начале 2023 года. Экспозиция продлится до конца мая 2023 года.

В пресс-службе отметили, что журнал "Техника – молодежи" является достоверным источником советского ретрофутуризма, из иллюстраций которого можно соотнести идеи с современной реальностью. Например, обложка выпуска 1960 года с летающим автомобилем сопоставляется с "Циклолетом", а обложка 1984 года с высокоскоростным поездом – с "Сапсаном".

Ранее сообщалось, что станцию Большой кольцевой линии Московского метрополитена "Сокольники" украсили портретами метростроителей 1930-х годов. На стенах станции разместили портреты Татьяны Федоровой – первой и единственной женщины, которая была начальником шахты, Николая Краевского, получившего орден Ленина за высокие показатели проходки, а также Ивана Филимонова, который первым применил "московский" способ проходки тоннелей мелкого заложения.

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