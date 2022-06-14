В поездах и на станциях ЦППК появятся плакаты об удобстве транспортных карт

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

На станциях и в поездах ЦППК появится свыше 8 тысяч плакатов об удобстве записи разовых билетов на транспортные карты, сообщает пресс-служба компании.

На фирменной ЦППК, "Стрелке" или "Тройке" есть два отдельных слота для железнодорожных проездных документов. Поэтому на карту можно записать несколько билетов: разовый + разовый, разовый + абонемент, абонемент + абонемент.

"Разовый билет "Туда – Обратно" займет всего один слот. На "Тройке" и "Стрелке" доступны слоты и для других видов транспорта: на них одновременно могут находиться абонемент на пригородные поезда, разовый билет ЦППК и билет на городской или подмосковный транспорт", – говорится в сообщении.

При этом узнать информацию на карте можно с помощью специальных инфотерминалов в турникетном павильоне ЦППК. С помощью транспортных карт можно быстрее проходить через турникеты и не копить лишнюю бумагу, отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на семи железнодорожных вокзалах столицы начали раздавать бесплатно питьевую воду из-за жары. Пассажиры смогут получить питьевую воду в местах отправления поездов ЦППК с 16:00.

