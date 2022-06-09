Расписание ряда электричек Казанского и Рижского направлений МЖД изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание некоторых электричек Казанского и Рижского направлений МЖД изменится в июне из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
Так, на Казанском направлении с 11 по 13, с 16 по 19 и с 21 по 26 июня и 2–3 июля специалисты будут производить ремонт двухпутного ж/д моста через реку Нерскую на 76-м километре перегона Виноградово – Воскресенск.
Из-за этого ряд поездов между Москвой и станциями Раменское и Голутвин выведут из графика. Некоторые электрички будут идти по укороченному маршруту.
На Рижском направлении 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 и 29 числа будет вестись укладка бесстыкового пути на участке Благовещенское – Шаховская. Из-за этого поезда Москва – Шаховская и обратно пойдут также по укороченному маршруту от/до Волоколамска.
Ранее сообщалось, что ЦППК запустит дополнительные электрички в июньские праздники. Уточняется, что на Курском направлении с 11 по 13 июня будут ходить экспрессы № 7031 Курский вокзал – Тула-1 с отправлением в 10:38, № 7030 Тула-1 – Курский вокзал с отправлением в 15:51.
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