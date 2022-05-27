Расписание электричек Киевского и Павелецкого направлений МЖД изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписания некоторых электричек Павелецкого и Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) будет изменено в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры в июне, сообщила пресс-служба МЖД.

Так, на Киевском направлении 1 и 2 июня, а также с 5 по 9 июня пригородный поезд № 6542 Апрелевка – Москва с отправлением в 18:08 будет выведен из расписания. 2, 3, а также с 6 по 10 июня не будут ходить поезда № 6403 Москва – Нара с отправлением в 05:32 и № 6412 Нара – Москва с отправлением в 07:30.

Кроме того, электрички № 6401 Москва – Нара (в 04:11), № 6470 Бекасово – Москва (в 05:34) и № 6409 Москва – Нара (в 07:20) не будут проезжать по участку Апрелевка – Москва с 6 по 10 июня, а № 6501 Москва – Апрелевка (в 04:55) и № 6508 Апрелевка – Москва (в 06:35) – по участку Апрелевка – Солнечная.

8 июня на Павелецком направлении будут выведены из расписания электрички Москва – Бирюлево с отправлением в 19:49, № 6730 Бирюлево – Москва (в 20:30), а с 9 по 11 июня – № 6635 Москва – Домодедово (в 00:25).

Поезд № 6546 аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово 9 и 10 июня.

Как уточнили в пресс-службе, в июне будут продолжены работы по модернизации объектов энергообеспечения на участке Домодедово – Барыбино Павелецкого направления. Они пройдут с 00:10 до 04:00 и с 08:50 до 13:50. Кроме того, на станции Коломенское с 20:30 8 июня до 06:30 9 июня заменят стрелочный перевод.

На участках Толстопальцево – Крекшино – Апрелевка Киевского направления преимущественно ночью с 1 по 10 июня будут осуществлены путевые работы.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 25 мая до конца июня.

Время движения некоторых поездов изменится из-за модернизации инфраструктуры на станциях Кунцевская, Тимирязевская и Дмитров.

С 25 мая по 4 июня на станции Кунцевская будет проводиться замена нескольких стрелочных переводов. Технологические окна назначены в ночное время для сохранения движения днем. В выходные же дни работы будут проводиться с 16:50 28 мая до 04:50 29 мая.