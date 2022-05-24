Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменится до конца июня

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Расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 25 мая до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Время движения некоторых поездов изменится из-за модернизации инфраструктуры на станциях Кунцевская, Тимирязевская и Дмитров.

С 25 мая по 4 июня на станции Кунцевская будет проводиться замена нескольких стрелочных переводов. Технологические окна назначены в ночное время для сохранения движения днем. В выходные же дни работы будут проводиться с 16:50 28 мая до 04:50 29 мая.

"В течение июня в ночные часы продолжатся работы по строительству новой пассажирской инфраструктуры на станции МЦД-1 Тимирязевская – двух платформ и подземного вестибюля, который будет интегрирован с метро", – говорится в сообщении.

В настоящее время на станции начали устанавливать кровлю на навесах, обустраивать павильоны и возводить платформы в районе спусков. В начале лета специалисты планируют приступить к отделочным работам.

На станции Дмитров в июне будут модернизировать объекты энергообеспечения, за исключением выходных дней. Технологические окна назначили с 10:15 до 14:10 1–3 июня, а также с 23:40 до 04:40 в остальные дни.



"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с работами по модернизации инфраструктуры внесены изменения в расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов: некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, у нескольких поездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте, некоторые поезда выведут из графика", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажиры пяти направлений МЖД почти 300 000 раз активировали билеты на пригородные поезда по технологии NFC. Отмечался ежемесячный рост количества активаций с момента запуска данной функции. Впервые этот сервис был реализован на Казанском направлении МЖД в декабре 2021 года.

