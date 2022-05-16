ЦППК начала капитальный ремонт на станции Снегири

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Центральная ППК начала капитальный ремонт станции Снегири, сообщает пресс-служба ведомства. Работы планируется завершить к концу 2022 года.

Начнется ремонт с демонтажа асфальта на платформе. Вместо него уложат брусчатку. Также специалисты заменят плиты перекрытий и фундаментные блоки. На станции будут обновлены ограждения и сходы. Там установят новые урны и лавочки, а также новейшее светодиодное освещение.

Сейчас на станции возвели строительный городок. Для удобства пассажиров на время ремонта установят деревянные настилы.

Станция Снегири имеет прямое сообщение по Рижскому направлению. Оттуда можно добраться на электропоездах ЦППК до Москвы, Истры, Волоколамска и Шаховской.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД, в рамках которого планируется сделать качественную городскую среду с акцентом на пешеходное и велосипедное движение.

Станции Кокошкино и Толстопальцево находятся в ТиНАО около одноименных поселков между станциями Лесной Городок и Санино Киевского направления МЖД.

Для удобного подхода к станциям специалисты создадут подземные пешеходные переходы, совмещенные с выходами на пассажирские платформы. Рядом со станциями сделают дополнительные наземные пешеходные переходы и светофоры, стоянки для автомобилей, в том числе для такси, а также велошеринг и современные остановки наземного общественного транспорта с заездными карманами и разворотными площадками.

