Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится в выходные

11:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В выходные дни, 21–22 и 28–29 мая, изменится график движения электричек на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД).
"Это связано с продолжением работ по масштабной реконструкции станции Лесной Городок будущего МЦД-4 Апрелевка – Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД", – рассказали в пресс-службе магистрали.
Технологические окна будут действовать с 23:40 21 мая до 12:30 22 мая, а также с 21:30 28 мая до 10:00 29 мая. В это время на реконструируемой станции демонтируют опорные блоки, которые ранее были установлены для проведения работ по строительству выходов будущего пешеходного тоннеля. Все работы проходят по действующим путям без остановки движения поездов. В процессе используется тяжелая техника.
На данный момент будущий пешеходный переход готов на 70%. Строители уже приступили к отделочным работам. Длина нового тоннеля составит 51 метр. Переход будет иметь четыре выхода (по два – на платформы и в город соответственно) и вестибюль площадью 1,8 тысячи квадратных метров. В вестибюле разместятся кассы и турникеты. Также для пассажиров в переходе установят три лифта и шесть эскалаторов.
На период реконструкции движение поездов организуют по соседним путям. Часть электричек и аэроэкспрессов при этом выведут из расписания. У некоторых произойдут корректировки в графике: изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.
Полностью завершить работы по реконструкции станции Лесной Городок специалисты рассчитывают в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в период с 28 по 29 мая в подмосковной Балашихе в пятый раз пройдет семейный фестиваль "Небо: теория и практика". Для посетителей мероприятия, решивших добираться к месту проведения фестиваля на поездах ЦППК, организуют дополнительную остановку. Ее назначили на железнодорожной станции Черное для маршрутов семи электропоездов, следующих в Москву и из нее.
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