Поезда будут делать дополнительную остановку для гостей семейного фестиваля в Балашихе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В период с 28 по 29 мая в подмосковной Балашихе в пятый раз пройдет семейный фестиваль "Небо: теория и практика". Удобнее всего к месту проведения мероприятия добираться на поездах Центральной пригородной пассажирской компании. Для посетителей фестиваля, решивших воспользоваться услугами ЦППК, организуют дополнительную остановку.

Желающим добраться к месту проведения фестиваля удобнее всего будет отправиться с Курского вокзала или станции Нижегородская. Вход на площадку расположен в пешей доступности от железнодорожной станции Черное. В связи с этим на станции назначили дополнительную остановку для маршрутов семи электропоездов, следующих в Москву и из нее.

Речь идет о маршрутах:

№ 6665 Фрязево – Курский вокзал (прибытие на станцию Черное в 10:15);

№ 6681 Фрязево – Курский вокзал (прибытие на станцию Черное в 18:29);

№ 6685 Фрязево – Курский вокзал (прибытие на станцию Черное в 17:55);

№ 6860 Нижегородская – Крутое (прибытие на станцию Черное в 13:39);

№ 6914 Курский вокзал – Петушки (прибытие на станцию Черное в 11:32);

№ 6918 Курский вокзал – Петушки (прибытие на станцию Черное в 13:23);

№ 6924 Курский вокзал – Петушки (прибытие на станцию Черное в 17:09).

Фестиваль "Небо: теория и практика" будет интересен всем, кто влюблен в небо. В 2022 году для посетителей подготовлена насыщенная летная программа, включающая выступления лучших пилотажных групп малой авиации страны, а также чемпионов Европы и мира. Профессионалы отрасли проведут образовательный блок. Особая программа подготовлена для главных гостей фестиваля – детей. Для юных гостей будут организованы мастер-классы, детская сцена и собственный детский аэродром.

В минувшем году Федеральный фестиваль воздухоплавания состоялся 22 мая. Пилотажные группы продемонстрировали гостям искусство управления вертолетами и самолетами. Также в программу вошли самолетные гонки и чемпионат по вертолетному спорту.