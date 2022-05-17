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Транспорт

16:04

Поезда будут делать дополнительную остановку для гостей семейного фестиваля в Балашихе

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В период с 28 по 29 мая в подмосковной Балашихе в пятый раз пройдет семейный фестиваль "Небо: теория и практика". Удобнее всего к месту проведения мероприятия добираться на поездах Центральной пригородной пассажирской компании. Для посетителей фестиваля, решивших воспользоваться услугами ЦППК, организуют дополнительную остановку.

Желающим добраться к месту проведения фестиваля удобнее всего будет отправиться с Курского вокзала или станции Нижегородская. Вход на площадку расположен в пешей доступности от железнодорожной станции Черное. В связи с этим на станции назначили дополнительную остановку для маршрутов семи электропоездов, следующих в Москву и из нее.

Речь идет о маршрутах:

  • № 6665 Фрязево – Курский вокзал (прибытие на станцию Черное в 10:15);
  • № 6681 Фрязево – Курский вокзал (прибытие на станцию Черное в 18:29);
  • № 6685 Фрязево – Курский вокзал (прибытие на станцию Черное в 17:55);
  • № 6860 Нижегородская – Крутое (прибытие на станцию Черное в 13:39);
  • № 6914 Курский вокзал – Петушки (прибытие на станцию Черное в 11:32);
  • № 6918 Курский вокзал – Петушки (прибытие на станцию Черное в 13:23);
  • № 6924 Курский вокзал – Петушки (прибытие на станцию Черное в 17:09).

Фестиваль "Небо: теория и практика" будет интересен всем, кто влюблен в небо. В 2022 году для посетителей подготовлена насыщенная летная программа, включающая выступления лучших пилотажных групп малой авиации страны, а также чемпионов Европы и мира. Профессионалы отрасли проведут образовательный блок. Особая программа подготовлена для главных гостей фестиваля – детей. Для юных гостей будут организованы мастер-классы, детская сцена и собственный детский аэродром.

В минувшем году Федеральный фестиваль воздухоплавания состоялся 22 мая. Пилотажные группы продемонстрировали гостям искусство управления вертолетами и самолетами. Также в программу вошли самолетные гонки и чемпионат по вертолетному спорту.

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