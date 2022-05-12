Расписание электричек Павелецкого направления МЖД изменится в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Расписание электричек Павелецкого направления Московской железной дороги изменится во второй половине мая из-за модернизации инфраструктуры, сообщается на сайте МЖД.
С 14 по 31 мая, преимущественно в ночное время, продолжатся работы на участках Бирюлево – Барыбино, Домодедово – Авиационная, чтобы сохранить объемы движения в час пик.
"Дневные окна назначены в выходные дни 21–22 и 28–29 мая с 08:50 до 13:50. В ночь с 18 на 19 мая заменят стрелочный перевод на станции Белые Столбы, а в ночь с 20 на 21 мая – на станции Домодедово", – говорится в сообщении перевозчика.
Некоторые электрички изменят время отправления, прибытия и количество остановок. Так, 24–26 и 30–31 мая электричка № 6635 Москва – Домодедово (отправлением в 00:25) выведена из расписания, а поезд № 6546 Аэропорт Домодедово – Москва (в 23:10) проследует до станции Домодедово.
"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", – добавляется в сообщении.
Ранее поезда следовали с задержками на Ярославском направлении Московской железной дороги из-за остановки грузового состава на перегоне Струнино – Александров-1. Также задерживались составы № 6331 и 6333, следующие до Москвы, и № 6769 – с конечной остановкой в Дмитрове.
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