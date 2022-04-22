ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на 16 станциях Киевского направления МЖД

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесконтактный обмен данными NFC запустили на 16 станциях Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).
"С 22 апреля пассажиры ЦППК смогут использовать для прохода телефон Android с NFC на 16 станциях Киевского направления. Достаточно просто приложить к турникету смартфон с купленным билетом в фирменном приложении", – отметили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В настоящее время данная функция внедрена на пяти направлениях МЖД: Киевском, Казанском, Ярославском, Горьковском и Павелецком. При этом больше всего проходов на станции с помощью NFC было зафиксировано на Казанском направлении – порядка 150 тысяч раз, Ярославском – более 130 тысяч раз, Горьковском – свыше 30 тысяч раз.
По данным Дептранса, пассажиры экономят около 2,5 часа в год при проходе на станции благодаря использованию бесконтактного сервиса.
Ранее сообщалось, что Дептранс запустит тест-драйв системы Face Pay с пассажирами наземного транспорта в столице в мае. В конце апреля будет набрана первая фокус-группа из числа 100 пассажиров. Постепенно число участников будет увеличено.
На всех станциях метро заработала система оплаты Face Pay
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