ЦППК проведет весенний комиссионный осмотр вагонов поездов и рельсовых автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проведет весенний комиссионный осмотр более 2,3 тысячи вагонов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что работы продлятся до 31 мая. В общей сложности комиссия осмотрит 2 328 вагонов электропоездов и 56 вагонов рельсовых автобусов (находящихся в собственности компании и арендованных).

Исполнительный директор ЦППК Иван Конев рассказал, плановый сезонный осмотр предполагает целый комплекс работ, направленных на обеспечение надежности и безопасности пассажирских перевозок.

"Специалисты компании проведут диагностику механического и электрического оборудования и контрольно-измерительных приборов. Все системы переводятся на летний режим работы" – добавил Конев.

Весенний комиссионный осмотр проводится ежегодно. Специалисты проводят его перед началом летней пассажирской кампании. Особое внимание при этом уделяется обеспечению комфорта и безопасности пассажиров: системам обеспечения микроклимата, вентиляции, освещению салонов и тамбуров, видеонаблюдению, связи с локомотивной бригадой.

Дополнительно в рамках осмотра проверят противопожарное состояние поездов. Председателями комиссий традиционно назначаются начальники депо.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице с 2011 года было построено и реконструировано 11 электродепо для обслуживания поездов метрополитена. При этом три электродепо будут готовы в ближайшие годы.