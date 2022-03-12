ЦППК проведет весенний комиссионный осмотр вагонов поездов и рельсовых автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проведет весенний комиссионный осмотр более 2,3 тысячи вагонов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Отмечается, что работы продлятся до 31 мая. В общей сложности комиссия осмотрит 2 328 вагонов электропоездов и 56 вагонов рельсовых автобусов (находящихся в собственности компании и арендованных).
Исполнительный директор ЦППК Иван Конев рассказал, плановый сезонный осмотр предполагает целый комплекс работ, направленных на обеспечение надежности и безопасности пассажирских перевозок.
"Специалисты компании проведут диагностику механического и электрического оборудования и контрольно-измерительных приборов. Все системы переводятся на летний режим работы" – добавил Конев.
Весенний комиссионный осмотр проводится ежегодно. Специалисты проводят его перед началом летней пассажирской кампании. Особое внимание при этом уделяется обеспечению комфорта и безопасности пассажиров: системам обеспечения микроклимата, вентиляции, освещению салонов и тамбуров, видеонаблюдению, связи с локомотивной бригадой.
Дополнительно в рамках осмотра проверят противопожарное состояние поездов. Председателями комиссий традиционно назначаются начальники депо.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице с 2011 года было построено и реконструировано 11 электродепо для обслуживания поездов метрополитена. При этом три электродепо будут готовы в ближайшие годы.
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