Собянин рассказал о строительстве электродепо для обслуживания поездов метро

14:15
Фото: Агентство "Москва"
Сергей Собянин рассказал, что в столице с 2011 года было построено и реконструировано 11 электродепо для обслуживания поездов метрополитена.
По его словам, три электродепо будут готовы в ближайшие годы.
"На БКЛ строим "Аминьевское", на Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линиях – "Южное", на Сокольнической и строящейся Троицкой линии – "Столбово" ("Саларьево")", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Градоначальник уточнил, что в этом году в депо "Варшавское" будет установлен первый в метро диагностический комплекс для проверки колес.
По словам мэра, комплекс будет считывать все параметры колес и работать в паре со станком для обточки, чтобы ход поездов был плавным, тихим и оказывал меньше воздействия на пути.
Ранее сообщалось, что столица стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Так, в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: