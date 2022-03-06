Собянин рассказал о строительстве электродепо для обслуживания поездов метро

Фото: Агентство "Москва"

Сергей Собянин рассказал, что в столице с 2011 года было построено и реконструировано 11 электродепо для обслуживания поездов метрополитена.

По его словам, три электродепо будут готовы в ближайшие годы.



"На БКЛ строим "Аминьевское", на Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линиях – "Южное", на Сокольнической и строящейся Троицкой линии – "Столбово" ("Саларьево")", – написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник уточнил, что в этом году в депо "Варшавское" будет установлен первый в метро диагностический комплекс для проверки колес.

По словам мэра, комплекс будет считывать все параметры колес и работать в паре со станком для обточки, чтобы ход поездов был плавным, тихим и оказывал меньше воздействия на пути.

Ранее сообщалось, что столица стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Так, в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.