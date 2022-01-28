Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Сегодня в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.
Кроме того, за последние 1,3 года на Большой кольцевой, Кольцевой и Калужско-Рижской линиях появились новые поезда "Москва-2020". Они обладают более широкими дверями, меньшим уровнем шума, интерактивными схемами метро и системами обеззараживания воздуха.
По информации заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в прошлом году было запущено 337 новых вагонов, а в 2022 году планируется запуск еще 336 таких вагонов и 50–100 трамваев. Он отметил, что их современность и удобство превосходит мировые аналоги.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году власти планируют реализовать масштабную программу обновления транспортного парка, акцент сделают на инновациях и экологичности. Так, в столицу поставят 450–500 электробусов, до 100 трамваев и 396 вагонов пригородных электропоездов.
Москва в 2022 году продолжит обновлять парк общественного транспорта – Собянин
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