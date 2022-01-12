Собянин рассказал о планах по обновлению транспортного парка Москвы

20:02
Фото: vk.com/mossobyanin
В 2022 году власти Москвы планируют реализовать масштабную программу обновления транспортного парка. Акцент планируют сделать на инновациях и экологичности, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в Москву планируют поставить 336 вагонов метро, 450–500 электробусов, до 100 трамваев и 396 вагонов пригородных электропоездов.
"Пассажиры уже оценили удобство и комфорт моделей последнего поколения. В 2021 году на линиях московского метро запустили 337 современных вагонов "Москва-2020", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он также рассказал, что столица в прошлом году получила 71 трамвай, обновив парк на 87%. В город также пришли 400 новых электробусов.
Ранее Собянин рассказал, что в 2021 году в Москве появилось больше 3 тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Впервые бесплатный интернет заработал на всех автовокзалах и автостанциях, в московских театрах и спорткомплексах. Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры.
Собянин рассказал о строительстве новых станций метро в Москве
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