Собянин рассказал о планах по обновлению транспортного парка Москвы

Фото: vk.com/mossobyanin

В 2022 году власти Москвы планируют реализовать масштабную программу обновления транспортного парка. Акцент планируют сделать на инновациях и экологичности, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в Москву планируют поставить 336 вагонов метро, 450–500 электробусов, до 100 трамваев и 396 вагонов пригородных электропоездов.

"Пассажиры уже оценили удобство и комфорт моделей последнего поколения. В 2021 году на линиях московского метро запустили 337 современных вагонов "Москва-2020", – написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также рассказал, что столица в прошлом году получила 71 трамвай, обновив парк на 87%. В город также пришли 400 новых электробусов.

Ранее Собянин рассказал, что в 2021 году в Москве появилось больше 3 тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Впервые бесплатный интернет заработал на всех автовокзалах и автостанциях, в московских театрах и спорткомплексах. Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры.

