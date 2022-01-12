В Москве появилось больше 3 тыс новых точек Wi-Fi – Собянин

18:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2021 году в Москве появилось больше 3 тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"За год мы существенно расширили сеть доступа к городскому Wi-Fi. <...> Впервые бесплатный интернет заработал на всех автовокзалах и автостанциях, в московских театрах и спорткомплексах", – написал мэр.
Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры. По словам градоначальника, на сегодняшний день москвичам доступно свыше 22 тысяч точек Wi-Fi.
Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что бесплатный высокоскоростной Wi-Fi будет работать на всех новых участках Большой кольцевой линии метро. По его словам, скорость соединения будет превышать 200 мегабит в секунду.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: