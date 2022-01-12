В Москве появилось больше 3 тыс новых точек Wi-Fi – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2021 году в Москве появилось больше 3 тысяч новых точек доступа к городской сети Wi-Fi. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"За год мы существенно расширили сеть доступа к городскому Wi-Fi. <...> Впервые бесплатный интернет заработал на всех автовокзалах и автостанциях, в московских театрах и спорткомплексах", – написал мэр.

Он отметил, что городской беспроводной интернет теперь доступен в том числе в театре "Содружество актеров Таганки", спортивном центре "Яуза", в центре реабилитации инвалидов "Царицыно" и во многих районных школах и домах культуры. По словам градоначальника, на сегодняшний день москвичам доступно свыше 22 тысяч точек Wi-Fi.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что бесплатный высокоскоростной Wi-Fi будет работать на всех новых участках Большой кольцевой линии метро. По его словам, скорость соединения будет превышать 200 мегабит в секунду.

