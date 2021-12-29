Юрист предупредил об уголовной ответственности из-за подключения к соседскому Wi-Fi

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Нелегальное подключение к соседскому Wi-Fi может привести к уголовной ответственности и лишению свободы на срок до четырех лет. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на адвоката Степана Хантимирова.
Взломом Wi-Fi также считается самостоятельный подбор пароля или использование вредоносного программного обеспечения. При этом вид ответственности зависит от причиненного ущерба.
"Если взлом Wi-Fi был исключительно с целью доступа в интернет и не принес вреда чужому оборудованию, то соседи имеют право взыскать через суд стоимость потребленного интернет-трафика, а также моральный ущерб, если замедление скорости интернета напрямую повлияло на выполнение служебных обязанностей", – пояснил Хантимиров.
По его словам, провайдер может предоставить доказательства взлома Wi-Fi: материалы о снижении скорости интернета и список подключаемых устройств. Однако в случае использования компьютерного вируса или специальной программы, из-за которых уничтожили, изменили или скопировали какую-либо информацию на соседском компьютере, ответственность будет другой. В этом случае действия нарушителя подпадают под компьютерные статьи Уголовного кодекса.
Хантимиров отметил, что на практике нарушителю чаще выписывают штраф или назначают принудительные работы. Лишение свободы грозит в случае незаконного доступа к документам или платежным средствам потерпевшего.
Ранее эксперт попросил людей соблюдать первое правило кибербезопасности, которое запрещает писать в Сети непредназначенные для публичности данные. Он отметил, что не стоит делиться паспортными данными, паролями, финансовой информацией, а также давать доступ к "облакам".
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