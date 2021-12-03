Собянин рассказал о создании сети 5G в Москве

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Строительство в Москве сети 5G, которое начнется в 2022 году, откроет новые возможности для предоставления горожанам цифровых услуг. Об этом Сергей Собянин заявил на "Форуме России: определяя будущее" в рамках "Экспо-2020" в Дубае.

"Комфорт на улицах Москвы не ограничивается физической средой. Параллельно мы развернули обширную сеть бесплатного Wi-Fi, а начиная со следующего года город начинает совместно с сотовыми операторами строить сеть 5G, которая открывает принципиально новые возможности для предоставления цифровых услуг", – сказал мэр.

Он также коснулся цифровизации российской столицы в целом, напомнив о существовании цифрового двойника Москвы, который позволяет моделировать различные городские процессы, а также различных цифровых проектов, в частности "Наш город" и "Активный гражданин", с помощью которых москвичи могут принимать участие в решении городских вопросов.

Собянин также рассказал о внедрении в Москве видеонаблюдения и системы распознавания лиц, благодаря которым в разы снизилось число краж, хулиганства и других преступлений.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что связь 5G не наносит никакого вреда здоровью человека и абсолютно безопасна, назвав опасения людей беспочвенными. Он также добавил, что доступность 5G должна быть обеспечена в российских городах-миллионниках в 2024 году.

