В Москве увеличили число новых зон 5G ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания МТС увеличила число новых зон 5G в Москве ко Дню города.

"Компания увеличила число зон, доступных для массового бесплатного тестирования сигнала по сети 5G, до 19 и в три раза увеличила площадь покрытия в районе в пилотных 5G-зонах, где обычно наблюдается максимальная концентрация абонентов во время Дня города", – говорится в релизе.

Новые зоны 5G доступны на улице Воздвиженке и в Александровском саду, на площади Киевского вокзала и в парке Победы на Поклонной горе, в районе Таганской площади, а также на улице Малой Дмитровки (дом 5/9 рядом с шоурумом МТС и Театром юного актера).

Как уточняется в пресс-релизе, после увеличения площади покрытия сигнал от базовой станции, находящейся в районе Смотровой площадки на Воробьевых горах, около Троицкого храма и аттракциона Skypark, можно будет поймать на расстоянии 1 500 и более метров. А сигнал от станции в районе парка Победы теперь будет активен на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки и даже около станций метро "Кутузовская" и "Минская".

Попадая в зону действия 5G, участники пилотной сети будут подключаться автоматически. Кроме того, трафик в пилотной сети не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что связь 5G не наносит никакого вреда здоровью человека и абсолютно безопасна. Он отметил, что государству необходимо контролировать эту технологию, поэтому в России будет создано собственное производство оборудования для 5G.