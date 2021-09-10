В Москве увеличили число новых зон 5G ко Дню города

19:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Компания МТС увеличила число новых зон 5G в Москве ко Дню города.
"Компания увеличила число зон, доступных для массового бесплатного тестирования сигнала по сети 5G, до 19 и в три раза увеличила площадь покрытия в районе в пилотных 5G-зонах, где обычно наблюдается максимальная концентрация абонентов во время Дня города", – говорится в релизе.
Новые зоны 5G доступны на улице Воздвиженке и в Александровском саду, на площади Киевского вокзала и в парке Победы на Поклонной горе, в районе Таганской площади, а также на улице Малой Дмитровки (дом 5/9 рядом с шоурумом МТС и Театром юного актера).
Как уточняется в пресс-релизе, после увеличения площади покрытия сигнал от базовой станции, находящейся в районе Смотровой площадки на Воробьевых горах, около Троицкого храма и аттракциона Skypark, можно будет поймать на расстоянии 1 500 и более метров. А сигнал от станции в районе парка Победы теперь будет активен на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки и даже около станций метро "Кутузовская" и "Минская".
Попадая в зону действия 5G, участники пилотной сети будут подключаться автоматически. Кроме того, трафик в пилотной сети не ограничивается по объему и скорости, в том числе при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi и работе в файлообменных сетях.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что связь 5G не наносит никакого вреда здоровью человека и абсолютно безопасна. Он отметил, что государству необходимо контролировать эту технологию, поэтому в России будет создано собственное производство оборудования для 5G.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: