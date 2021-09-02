В Минцифры РФ заявили о доказанной безвредности связи 5G

17:51
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что связь 5G не наносит никакого вреда здоровью человека и абсолютно безопасна. Об этом министр сказал на встрече со студентами Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики.
"Опасения у людей есть. Но, мне кажется, они беспочвенные… Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит", – приводит РИА Новости слова Шадаева.
Он отметил, что государству необходимо контролировать эту технологию, поэтому в России будет создано собственное производство оборудования для 5G.
"В 2024 году в городах-миллионниках должна быть обеспечена доступность 5G", – добавил Шадаев.
Сегодня существует программа "Цифровая экономика", согласно которой 10 городов-миллионников к 2022 году будут обеспечены устойчивой связью 5G. Во всех городах России с населением от 1 миллиона человек эта технология должна заработать в 2024 году.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в метрополитене Москвы скоро должна появиться связь 5G. На данный момент, по его словам, всего в Москве 8 полигонов для тестирования сетей пятого поколения связи.
В Московском метрополитене появится 5G
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