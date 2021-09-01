Собянин сообщил о скором появлении сети 5G в московском метро

01 сентября, 23:15
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мэр Москвы заявил, что в столичном метрополитене скоро должна появиться связь 5G. Об этом Собянин сообщил у себя на странице социальной сети "ВКонтакте".
"5G уже сейчас тестируется в некоторых районах, скоро будет в метро. <...> Это далеко не все проекты Москвы. Город буквально пронизан современными электронными технологиями, и эта работа на службе москвичам постоянно совершенствуется", – написал градоначальник.
В мае текущего года он сообщал, что планируется крупный проект по внедрению технологии связи 5G. На данный момент, по его словам, всего в Москве 8 полигонов для тестирования сетей пятого поколения связи.
Ранее мэр Москвы заявил, что все городские отрасли Москвы переживают цифровую революцию. Он подчеркнул, что технологическая готовность столицы к цифровой революции занимает одно из первых мест в мире. Мобильный интернет, которым пользуются москвичи, дешевле, чем во многих крупных городах мира.
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