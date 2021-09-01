Система Face Pay будет работать на всех станциях московского метро с 15 октября – Собянин

Система Face Pay для оплаты проезда по лицу будет работать на всех станциях Московского метрополитена с 15 октября текущего года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на тему "Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов" в ходе II марафона "Новые знания".

Мэр подчеркнул, что на данный момент система Face Pay для оплаты проезда работает на трех станциях метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.