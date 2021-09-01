10:19
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил учащихся с новым учебным годом. Об этом президент России заявил на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке.
"Хочу поздравить вас, всех школьников, всех учителей с замечательным праздником – с новым учебным годом. Одни из самых любимых праздников в стране – Рождество и Новый год, но 1 сентября – тоже новый год, новый учебный год. Прежде всего хочу поздравить первоклашек, которые впервые пойдут в школу", – сказал глава государства.
Путин отметил, что для первоклассников начинается совершенно новый путь в жизни, который подарит им новые знания и друзей. По его словам, этот жизненный путь подскажет и поможет выбрать им дорогу, по которой они пойдут дальше.
"Поэтому я всех вас и, как в таких случаях бюрократы говорят, "пользуясь случаем", хочу попросить всех остальных школьников страны с особой теплотой встретить малышей в школах и поддерживать их на каждом шагу в прямом и переносном смысле слова", – заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что около четверти россиян в детстве с нетерпением ждали 1 сентября. Согласно данным опроса SuperJob, 24% граждан в детстве очень ждали наступления первого учебного дня и радовались встрече с одноклассниками.
Еще 48% опрошенных рассказали, что "скорее ждали" 1 сентября. 19% участников опроса сообщили, что этот день "скорее ненавидели". Согласно исследованию, каждый 11 опрошенный ненавидел первый учебный день "всеми фибрами души".
Женщины чаще мужчин рассказывали, что ждали 1 сентября в детстве (30 и 17% соответственно). Мужчины почти в два раза чаще признавались в ненависти к этому дню.
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