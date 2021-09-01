Около четверти опрошенных россиян в детстве с нетерпением ждали 1 сентября

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Около четверти россиян в детстве с нетерпением ждали 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса SuperJob, который провели среди 1,6 тысячи человек.

Так, 24% граждан в детстве очень ждали наступления первого учебного дня и радовались встрече с одноклассниками. Еще 48% опрошенных рассказали, что "скорее, ждали" 1 сентября. 19% участников опроса сообщили, что этот день "скорее, ненавидели".

Согласно исследованию, каждый 11 опрошенный ненавидел первый учебный день "всеми фибрами души".

Как отмечается, женщины чаще мужчин рассказывали, что ждали 1 сентября в детстве (30% и 17% соответственно). Мужчины почти в два раза чаще признавались в ненависти к этому дню.

В этом году в честь Дня знаний в киносети "Москино" пройдут тематические сеансы. В репертуар включены экранизация романа Пантелеева "Республика ШКИД", драмы о мудром школьном учителе "Доживем до понедельника", истории о детской жестокости "Чучело" и комедия "Первоклассница" с песнями на стихи Евгения Шварца.

