Около четверти опрошенных россиян в детстве с нетерпением ждали 1 сентября

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Около четверти россиян в детстве с нетерпением ждали 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса SuperJob, который провели среди 1,6 тысячи человек.
Так, 24% граждан в детстве очень ждали наступления первого учебного дня и радовались встрече с одноклассниками. Еще 48% опрошенных рассказали, что "скорее, ждали" 1 сентября. 19% участников опроса сообщили, что этот день "скорее, ненавидели".
Согласно исследованию, каждый 11 опрошенный ненавидел первый учебный день "всеми фибрами души".
Как отмечается, женщины чаще мужчин рассказывали, что ждали 1 сентября в детстве (30% и 17% соответственно). Мужчины почти в два раза чаще признавались в ненависти к этому дню.
В этом году в честь Дня знаний в киносети "Москино" пройдут тематические сеансы. В репертуар включены экранизация романа Пантелеева "Республика ШКИД", драмы о мудром школьном учителе "Доживем до понедельника", истории о детской жестокости "Чучело" и комедия "Первоклассница" с песнями на стихи Евгения Шварца.
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