Московская канатная дорога будет бесплатной для первоклассников в День знаний

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
1 сентября первоклассники смогут бесплатно прокатиться на Московской канатной дороге (МКД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МКД.
"Первого сентября Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд первоклашкам. В ставший традиционным День знаний после первого знакомства со школой ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, "пролетая" над Москвой-рекой", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что совершить бесплатную поездку возможно только один раз в часы работы МКД со станции "Лужники" или "Воробьевы горы", при этом оформить билет можно как в одну сторону, так туда и обратно.
Ранее стало известно, что в честь Дня знаний в киносети "Москино" с 31 августа по 2 сентября пройдут бесплатные тематические киносеансы. Зрителям покажут такие картины, как "Республика ШКИД", "Первоклассница", "Чучело" и "Доживем до понедельника".
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