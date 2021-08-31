Киносеть "Москино" организует тематические кинопоказы в честь Дня знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Тематические киносеансы пройдут в киносети "Москино" с 31 августа по 2 сентября в честь Дня знаний, сообщили в пресс-службе сети.
"...отметим День знаний просмотром великой экранизации романа Пантелеева "Республика ШКИД", драмы о мудром школьном учителе "Доживем до понедельника" и истории о детской жестокости "Чучело", – объявили в пресс-службе.
Кроме того, в репертуар включена комедия "Первоклассница" с песнями на стихи Евгения Шварца.
Для посещения кинопоказов потребуется предварительная регистрация. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте "Москино".
Ранее сообщалось, что с 1 по 5 сентября на ВДНХ пройдет серия познавательных мероприятий, приуроченная к началу нового учебного года. Часть из предложенных организаторами мероприятий будет бесплатной.
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