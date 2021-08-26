Культурные центры и музеи подготовили программу к акции "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные библиотеки, культурные центры и музеи подготовили насыщенную программу к акции "Ночь кино". Горожан ждут встречи с артистами и режиссерами, тематические занятия и кинопоказы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах", – рассказала она.

Праздничная программа "Мастера кинематографа ХХ века" пройдет в центральной детской библиотеке № 226. Юных посетителей познакомят с книгами, которые легли в основу сценариев для популярных детских фильмов и мультфильмов. Мероприятие начнется в 16:00, необходима предварительная регистрация.

В музее "Садовое кольцо" можно узнать, на каких велосипедах предпочитали кататься известные киногерои. О роли двухколесного транспорта в советском кинематографе расскажет велогид и радиоведущая Наталья Лисицына. Она также поделится веселыми историями со съемочных площадок. Лекция также будет доступна онлайн, трансляция начнется в 18:30 на странице музея в Instagram.

Галерея "Загорье" познакомит с творениями современных мультипликаторов. В 19:00 там начнутся показы мультфильмов, зрители увидят работы студентов творческих вузов и молодых художников. Необходима регистрация.

В Музее истории ГУЛАГа в 17:30 прочитают лекцию о немецком кино 1970-х и 1980-х годов, в частности, расскажут о творчестве известных режиссеров этого времени. Для участия также необходимо заранее зарегистрироваться.

Акция "Ночь кино" состоится 28 августа. В ней примут участие свыше 120 культурных площадок Москвы. Бесплатные показы фильмов и другие мероприятия пройдут в парках "Северное Тушино", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", а также в музее-усадьбе "Люблино", культурных центрах, музеях, библиотеках и кинотеатрах, в частности в "Художественном" и "Космосе".

Ранее сообщалось, что москвичи смогут прийти на "Ночь кино" со своими питомцами.