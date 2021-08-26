Культурные центры и музеи подготовили программу к акции "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные библиотеки, культурные центры и музеи подготовили насыщенную программу к акции "Ночь кино". Горожан ждут встречи с артистами и режиссерами, тематические занятия и кинопоказы. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
"Кинопоказы пройдут в 60 библиотеках, культурных центрах и музеях. Еще в 29 учреждениях культуры можно будет послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах", – рассказала она.
Праздничная программа "Мастера кинематографа ХХ века" пройдет в центральной детской библиотеке № 226. Юных посетителей познакомят с книгами, которые легли в основу сценариев для популярных детских фильмов и мультфильмов. Мероприятие начнется в 16:00, необходима предварительная регистрация.
В музее "Садовое кольцо" можно узнать, на каких велосипедах предпочитали кататься известные киногерои. О роли двухколесного транспорта в советском кинематографе расскажет велогид и радиоведущая Наталья Лисицына. Она также поделится веселыми историями со съемочных площадок. Лекция также будет доступна онлайн, трансляция начнется в 18:30 на странице музея в Instagram.
Галерея "Загорье" познакомит с творениями современных мультипликаторов. В 19:00 там начнутся показы мультфильмов, зрители увидят работы студентов творческих вузов и молодых художников. Необходима регистрация.
В Музее истории ГУЛАГа в 17:30 прочитают лекцию о немецком кино 1970-х и 1980-х годов, в частности, расскажут о творчестве известных режиссеров этого времени. Для участия также необходимо заранее зарегистрироваться.
Акция "Ночь кино" состоится 28 августа. В ней примут участие свыше 120 культурных площадок Москвы. Бесплатные показы фильмов и другие мероприятия пройдут в парках "Северное Тушино", "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", а также в музее-усадьбе "Люблино", культурных центрах, музеях, библиотеках и кинотеатрах, в частности в "Художественном" и "Космосе".
Ранее сообщалось, что москвичи смогут прийти на "Ночь кино" со своими питомцами.
На акцию "Ночь кино" во двор Музея Москвы можно будет прийти с домашними животными
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: