"Ночь кино" пройдет в РФ в офлайн-формате на 4 тыс площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 28 августа в очном формате, для ее проведения задействуют 4 тысячи площадок в 81 регионе России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову.

"Шестая всероссийская акция "Ночь кино" состоится 28 августа офлайн. Примут участие порядка 4 тысяч площадок из 81 субъекта страны (кинотеатры, открытые медиапространства, дома культуры, библиотеки и музеи). <...> Сеансы будут организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", – отметила Любимова.

Руководитель Минкультуры рассказала, что в рамках акции пройдут показы трех российских фильмов: фильма-катастрофы "Огонь" Алексея Нужного, семейной драмы "Пальма" Александра Домогарова-младшего, сказки-фэнтези "Конек-Горбунок" Олега Погодина.

Ранее сообщалось, что больше 120 культурных площадок Москвы приглашают зрителей на "Ночь кино". Показы организуют не только в кинотеатрах и культурных центрах, но также в музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В программе – ленты с крупнейших кинофестивалей и советская классика, популярные новые фильмы, сериалы и короткий метр. Посмотреть их на больших экранах можно будет бесплатно, нужно только заранее записаться.