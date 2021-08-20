"Ночь кино" пройдет в РФ в офлайн-формате на 4 тыс площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 28 августа в очном формате, для ее проведения задействуют 4 тысячи площадок в 81 регионе России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минкультуры РФ Ольгу Любимову.
"Шестая всероссийская акция "Ночь кино" состоится 28 августа офлайн. Примут участие порядка 4 тысяч площадок из 81 субъекта страны (кинотеатры, открытые медиапространства, дома культуры, библиотеки и музеи). <...> Сеансы будут организованы с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", – отметила Любимова.
Руководитель Минкультуры рассказала, что в рамках акции пройдут показы трех российских фильмов: фильма-катастрофы "Огонь" Алексея Нужного, семейной драмы "Пальма" Александра Домогарова-младшего, сказки-фэнтези "Конек-Горбунок" Олега Погодина.
Ранее сообщалось, что больше 120 культурных площадок Москвы приглашают зрителей на "Ночь кино". Показы организуют не только в кинотеатрах и культурных центрах, но также в музеях, библиотеках, парках и на смотровых площадках. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В программе – ленты с крупнейших кинофестивалей и советская классика, популярные новые фильмы, сериалы и короткий метр. Посмотреть их на больших экранах можно будет бесплатно, нужно только заранее записаться.
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