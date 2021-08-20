Более 70 мероприятий проведут в Москве ко Дню флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 20 по 22 августа на культурных площадках столицы проведут более 70 мероприятий ко Дню Государственного флага РФ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Специальную программу подготовили парки, библиотеки и культурные центры Москвы, а также ВДНХ. Всего запланировано более 70 праздничных онлайн и офлайн-событий. Москвичей и жителей других городов ждут познавательные лекции, экскурсии, мастер-классы, виртуальные выставки и творческие встречи", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Принять участие в праздничных мероприятиях можно бесплатно. Однако на некоторые из них потребуется предварительная регистрация. Все очные мероприятия организуют с соблюдениям действующих санитарных мер. Посетителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

На сайте мэра отмечается, что на ВДНХ жители и гости столицы смогут посетить бесплатные тематические экскурсии, а также принять участие в увлекательных мастер-классах и квестах.

Ранее сообщалось, что в День флага волонтеры раздадут более 20 тысяч лент триколора. Тематические подарки будут вручать в популярных общественных пространствах столицы.