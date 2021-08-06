В Госдуме оценили идею наносить триколор на банковские карты для воспитания патриотизма

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Идея нанесения изображения российского триколора на банковские карты является ошибочной, такое использование флага лишь поспособствует обесцениванию государственных символов, заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Ранее первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина обратилась с данной инициативой к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. По ее мнению, такая мера должна стать средством воспитания патриотизма среди россиян.
"Мне кажется, это будет уже обесценивание, если везде, на каждом шагу, на каждой карточке будет находиться триколор. Все-таки триколор воспринимается либо в праздничный день, либо в торжественный, либо, наоборот, в траурный день. А так чтобы везде рисовать триколор, это уже будет чересчур. Не очень мне нравится идея", – сказал Изотов.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях. Парламентарий уточнил, что сейчас уголовное и административное законодательство предусматривает ответственность только за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования.
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