Ветераны десантных войск провели урок мужества для школьников юго-востока Москвы

Фото: Анна Никитина

В сквере Героя Советского Союза Федора Полетаева состоялась встреча ветеранов горячих точек и подростков, организованная общероссийской общественной организацией "Совет матерей". После возложения цветов к памятнику Полетаеву ветераны-десантники рассказали подросткам о своем боевом опыте.

Лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая отметила, что такие встречи крайне полезны для подростков.

"Настоящий патриотизм воспитывается именно так, когда реальные герои рассказывают мальчишкам о том, как защищали родину. Сейчас ребята стоят на развилке жизненного пути, им только предстоит сделать свой выбор. Такие увлекательные и доверительные встречи формируют и закрепляют представления о том, что такое мужество, верность, чувство долга", – подчеркнула она.

Буцкая добавила, что сегодня очень важно сохранить преемственность между поколениями, а живое общение ребят с десантниками наверняка запомнится многим из них надолго, для кого-то послужит верным ориентиром при выборе жизненного пути.

Ранее Роман обсудил с волонтерами и молодогвардейцами вопросы патриотического воспитания. Он заявил, что патриотизм – это искреннее желание знать о славных страницах истории своей родины.