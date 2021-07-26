Романенко обсудил с волонтерами и молодогвардейцами вопросы патриотического воспитания

Фото: Ольга Крылова

В Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" прошел круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодежи. Главным спикером мероприятия выступил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Он заявил, что патриотизм – это искреннее желание знать о славных страницах истории своей родины.



"Любовь к Отечеству – неотъемлемая часть целостной личности. И прививать эту любовь, конечно, нужно с детства. Прошедшей весной я часто бывал в столичных школах, проводил уроки мужества, рассказывал об истории развития космонавтики и героях страны, которые обеспечили нашей державе первенство в космосе. Дети всегда слушали с огромным интересом, задавали множество вопросов – для меня это и есть патриотизм: искреннее желание знать о славных страницах истории своей родины", – отметил Романенко.

Депутат напомнил, что патриотическое воспитание является одним из направлений программы "Лучший город Земли", которая была представлена горожанам в июне.



Руководитель добровольческого движения "Делай добро" Марина Бильдиева рассказала о работе волонтеров в период пандемии и возросшем интересе со стороны граждан к участию в добровольческих движениях.



"Волонтерство – новая форма вовлечения молодежи в социальную деятельность и благотворительность. Быть волонтером – значит быть патриотом, ведь это проявление заботы и милосердия по отношению к соотечественникам", – подчеркнула она.



Также руководитель организации "Молодая гвардия Единой России" в Москве Александр Лебедев поделился с участниками заседания инициативой о создании специальной адресно-исторической игры, направленной на просвещение детей молодежи в вопросах истории населенных пунктов и улиц.



"Эта игра будет в чем-то похожа на "Монополию": карта города или района, на которую будут нанесены знаковые исторические объекты и названия улиц, с описанием событий или биографий тех людей, чье имя они носят. Участник игры, посредством специальных фишек, будет путешествовать по улицам и знакомиться с историей", – объяснил он.



Роман Романенко поддержал инициативу, отметив, что реализация этой идеи может стать частью концепции патриотического воспитания, реализуемой в российских школах и вузах. Он отметил, что все предложения, прозвучавшие на встрече, станут основой подготовки народной программы "Единой России".

Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.

Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе. Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.