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Летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко наградили медалью министерства обороны "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации".

Космонавт поблагодарил за высокую оценку своей работы и заявил, что и дальше по мере сил будет служить России и ее гражданам.

"Защита Отечества – мое призвание и профессия", – сказал Романенко.

Церемония вручения состоялась во время заседания думского комитета по обороне. Награду Роман Романенко получил из рук главы комитета – Героя России, генерала-полковника Владимира Шаманова.

Медаль "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" военное ведомство учредило в 2019 году. Награды удостоены не только военные и гражданские служащие Вооруженных сил РФ, но и граждане, которые вносят вклад в развитие взаимодействия между Вооруженными силами и органами государственной власти.

Ранее Герой России Роман Романенко спрогнозировал высадку первых российских космонавтов на Луну в 2030 году.