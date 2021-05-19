Фото: Семен Кац
Летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко наградили медалью министерства обороны "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации".
Космонавт поблагодарил за высокую оценку своей работы и заявил, что и дальше по мере сил будет служить России и ее гражданам.
"Защита Отечества – мое призвание и профессия", – сказал Романенко.
Церемония вручения состоялась во время заседания думского комитета по обороне. Награду Роман Романенко получил из рук главы комитета – Героя России, генерала-полковника Владимира Шаманова.
Медаль "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации" военное ведомство учредило в 2019 году. Награды удостоены не только военные и гражданские служащие Вооруженных сил РФ, но и граждане, которые вносят вклад в развитие взаимодействия между Вооруженными силами и органами государственной власти.
Ранее Герой России Роман Романенко спрогнозировал высадку первых российских космонавтов на Луну в 2030 году.
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