Депутат ГД Романенко и депутат МГД Семенников будут решать транспортные проблемы ЮЗАО

Фото: facebook.com/romanromanenko.ru
Летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Решение было принято в ходе вебинара, на котором парламентарии обсуждали актуальные вопросы движения в городе.
Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовская. Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе.
Семенников в свою очередь отметил необходимость установки шумозащитных экранов на МКАД.
Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.
Семенников поблагодарил коллегу за предложение совместной работы и отметил, что для решения связанных с транспортом вопросов строительства новых дорог и развязок недостаточно.
"Нужно развивать общественный транспорт. При этом экологичный и современный, например, электробусы. Их уже сейчас в городе более 600 и работают они на 45 маршрутах", – сказал депутат Мосгордумы.
К вебинару присоединились и жители ЮЗАО. Так, их интересовали сроки открытия станции метро "Зюзино". Депутат рассказал, что уже в 2021 году планируется открыть три станции: "Калужская", "Зюзино" и "Улица Новаторов".
Москвичи просили снести торговый центр "Принц Плаза", из-за которого у метро "Теплый Стан" образуются огромные пробки. Семенников сообщил, что эту проблему так просто решить невозможно. ТЦ нельзя снести, а эффект от регулирования движения сотрудниками ГИБДД исчезает, как только инспектора заканчивают работу.
Отдельным блоком звучали вопросы про электросамокаты, гироскутеры и другие средства личного транспорта, на которые не распространяются ПДД.
Депутат Мосгордумы рассказал, что депутаты только что обсуждали ограничение скорости для прокатных электросамокатов. Зоны с ограничением скорости до 15 километров в час уже появились в парках Сокольники, ВДНХ, Парке Горького, а также в Театральном проезде и на улице Большая Лубянка. Также в Мосгордуме предложили запретить ездить на одном самокате вдвоем и составить черный список нарушителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: