Депутат ГД Романенко и депутат МГД Семенников будут решать транспортные проблемы ЮЗАО

Фото: facebook.com/romanromanenko.ru

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Решение было принято в ходе вебинара, на котором парламентарии обсуждали актуальные вопросы движения в городе.

Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовская. Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе.

Семенников в свою очередь отметил необходимость установки шумозащитных экранов на МКАД.

Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.

Семенников поблагодарил коллегу за предложение совместной работы и отметил, что для решения связанных с транспортом вопросов строительства новых дорог и развязок недостаточно.

"Нужно развивать общественный транспорт. При этом экологичный и современный, например, электробусы. Их уже сейчас в городе более 600 и работают они на 45 маршрутах", – сказал депутат Мосгордумы.

К вебинару присоединились и жители ЮЗАО. Так, их интересовали сроки открытия станции метро "Зюзино". Депутат рассказал, что уже в 2021 году планируется открыть три станции: "Калужская", "Зюзино" и "Улица Новаторов".

Москвичи просили снести торговый центр "Принц Плаза", из-за которого у метро "Теплый Стан" образуются огромные пробки. Семенников сообщил, что эту проблему так просто решить невозможно. ТЦ нельзя снести, а эффект от регулирования движения сотрудниками ГИБДД исчезает, как только инспектора заканчивают работу.

Отдельным блоком звучали вопросы про электросамокаты, гироскутеры и другие средства личного транспорта, на которые не распространяются ПДД.

Депутат Мосгордумы рассказал, что депутаты только что обсуждали ограничение скорости для прокатных электросамокатов. Зоны с ограничением скорости до 15 километров в час уже появились в парках Сокольники, ВДНХ, Парке Горького, а также в Театральном проезде и на улице Большая Лубянка. Также в Мосгордуме предложили запретить ездить на одном самокате вдвоем и составить черный список нарушителей.