Юго-Восточную хорду в Москве построят к 2024 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Юго-Восточную хорду в столице планируют построить до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.
Он отметил, что в настоящее время почти завершены работы на участке от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК). Кроме того, построена развязка с Новохохловской улицей.
"На всех участках хорды идет активное строительство, общая готовность превышает 40%. Все строительные работы мы планируем завершить в третьем – четвертом квартале 2023 года", – уточнил глава ведомства.
В конце марта Сергей Собянин сообщил, что строительство хордовых магистралей завершится в Москве к 2023 году. По словам мэра, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада позволят разгрузить центральные улицы города и улучшить ситуацию на дорогах. Новый транспортный каркас позволит упростить маршруты, избегая перепробега автомобилей.
Ожидается, что новые магистрали снизят загруженность некоторых улиц, разгрузят Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу. Все они будут иметь выходы на МКАД и съезды друг на друга в местах пересечения.
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