Московские хордовые магистрали планируют достроить к 2023 году

10:11
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строительство хордовых магистралей завершится в Москве к 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
По словам мэра, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада позволят разгрузить центральные улицы города и улучшить ситуацию на дорогах. Новый транспортный каркас позволит упростить маршруты, избегая перепробега автомобилей. Как подчеркнул Собянин, это окажет благоприятное влияние на экологическую ситуацию в городе.
Собянин напомнил, что Северо-Западная хорда полностью готова, на остальных магистралях работы еще ведутся. Мэр отметил, что основные строительные работы сосредоточены на юге, севере и востоке – в районах, испытывающих сейчас сложности с перераспределением транспорта.
"Можете себе представить: через Москву проложить четыре магистрали. Юго-Восточная хорда – она практически вся в коридоре существующих железнодорожных путей. Поэтому там очень много эстакад, по большей части она в воздухе висит. Через каждые пять минут проходят поезда, и найти окна, чтобы дать возможность строителям работать, очень сложно. Но тем не менее работа продвигается", – сказал Собянин.
Ожидается, что новые магистрали снизят загруженность некоторых улиц, разгрузят Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу.
Все они будут иметь выходы на МКАД и съезды друг на друга в местах пересечения.
Строительство новых хордовых магистралей – СЗХ, СВХ, ЮВХ и Южной рокады – является ключевым проектом развития улично-дорожной сети Москвы внутри МКАД.
Суммарная протяженность хорд составит 133 километров (строительная длина – 349 километров), что сопоставимо с длиной четырех ТТК. В составе хорд будут построены 186 эстакад, тоннелей и мостов, а также 79 пешеходных переходов.
Хорды улучшат транспортную доступность 73 районов Москвы, включая десятки кварталов по программе реновации. Они свяжут между собой вылетные магистрали и снизят загруженность межрайонных дорог, ТТК, МКАД.
На сегодняшний день полностью завершено строительство Северо-Западной хорды, открыто движение по 6 участкам Северо-Восточной хорды и 3 участкам Южной рокады.
Протяженность основного хода ЮВХ составит порядка 28 километров. Открытие ЮВХ завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы – новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.
Собянин открыл новую эстакаду через пути МЖД у станции Жаворонки
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