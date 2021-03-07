Собянин назвал срок окончания работ над новыми хордовыми магистралями в Москве

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин объявил ориентировочную дату открытия движения на новых хордовых магистралях столицы. Об этом мэр Москвы написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Планируем завершить строительство (хордовых магистралей) в 2023 году. Город получит, по сути, новую дорожную сеть протяженностью 133 километра", – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что на Северо-Восточной хорде готовы 6 из 8 участков – работы сейчас ведутся на отрезках от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе. Движение там могут запустить уже через год.

Мэр также рассказал о других магистралях. Идет строительство эстакад на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом, более чем наполовину готова Южная рокада, призванная стать дублером МКАД и Третьего транспортного кольца.

Также Собянин напомнил, что в Москве уже полностью готова Северо-западная хорда.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 50 процентов. Он отметил, что на участке большое количество коммуникаций и продвижение работ затруднено.

