На участке Южной рокады начали возводить опоры эстакад

18:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На участке Южной рокады – от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка – началось строительство опор эстакад. Об этом заявил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
"Несколько опор уже забетонировано, на других ведутся работы по устройству свайных оснований, фундаментов опор. Параллельно продолжаются работы по перекладке инженерных коммуникаций", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.
Загрутдинов отметил, что на объекте строят путепровод основного хода на пересечении с Пролетарским проспектом, путепровод на улице Кошкина, путепровод съезда с Кантемировской улицы на Юго-Восточную хорду.
Всего в Южном административном округе планируется построить и реконструировать 9,3 километра дорог. Речь также идет о пяти путепроводах. Кроме того, ожидается реконструкция Кантемировской улицы, участка Пролетарского проспекта – от Каширского шоссе до Бакинской улицы.
Ранее сообщалось, что в Москве реконструируют улицу Академика Опарина. Проект планировки территории одобрила градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).
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